Prva tlakovca spomina v Rupi in v Sovodnjah

Od včerajšnjega dne so se projektu Stolpersteine pridružili tudi v sovodenjski občini. V Rupi in v Sovodnjah so namreč včeraj popoldne namestili prva tlakovca spomina za domačina, ki sta umrla v nemških koncentracijskih taboriščih. Jožef Ferfolja, rojen 9. julija 1901, je živel ob današnji državni cesti št. 55 ob robu Mirna; umrl je v Buchenwaldu 25. februarja 1945. Na Prvomajski ulici v Sovodnjah pa tlakovec spominja na Petra Uršiča, rojenega 22. maja 1904. Tudi on je tragično usodo dočakal v Buchenwaldu, in sicer 7. februarja 1945.