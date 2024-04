Razstava o tehnologiji proti požarom

V Kosovelovem domu v Sežani si je mogoče do 21. aprila ogledati razstavo o tehnoloških inovacijah, ki pomagajo v boju proti požarom. Obiskovalci si lahko med drugim ogledajo razvoj gasilske opreme skozi čas ter maketo slovenskega satelita, ki zaznava in spremlja požare. Razstavo organizirata urad za intelektualno lastnino in Evropski patentni urad, z eksponati in fotografijami pa sodelujejo tudi Park vojaške zgodovine Pivka, Vojaški muzej Tabor Lokev, mariborsko podjetje Skylabs ter Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.