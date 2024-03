Osem let je svetovno znani brazilski fotograf Sebastião Salgado potoval po amazonskem pragozdu in v svoj objektiv ujel njegovo izjemno bujno naravo in različna plemena domorodcev. Ob enkratnih življenjskih doživetjih se je domov vrnil z ogromnim številom posnetkov, ki so razstavljene v prostorih nekdanje ribarnice na tržaškem nabrežju. Po izjemnem uspehu v Rimu in Milanu (pa tudi v številnih drugih evropskih prestolnicah) bo razstava Amazônia pri nas na ogled do 13. oktobra.