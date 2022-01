Stanko Devetak, Mario Lavrenčič, Oton Jarc, Andrej Mokole. Še štirje domačini – eden s Poljan, trije iz Doberdoba – so pred zadnjimi domovi, ki so jih svobodno izbrali, včeraj dobili svoj tlakovec spomina. Postavitev le-teh v sklopu projekta Stolpersteine se v Doberdobu nadaljuje na pobudo SKD Hrast, ob sodelovanju sekcij ANPI-VZPI iz Doberdoba in Dola-Jamelj ter združenja političnih deportirancev ANED in s pokroviteljstvom Občine Doberdob.