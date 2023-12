Sejem kakovostne hrane Farmer & Artist na Pokriti tržnici

V soboto, 2. decembra se je na tržaško Pokrito tržnico vrnil sejem kakovostne hrane Farmer & Artist lokalne akcijske skupine (LAS) Kras, ki med drugim že vrsto let združuje kmete in umetniško udejstvovanje. V teku dneva je na stojnicah v prvem nadstropju tržnice svoje proizvode ponujalo štirideset proizvajalcev, od pekarn do pridelovalcev rož za zaužitje. Tudi geografska razporeditev je bila dokaj raznolika, saj niso bili prisotni le proizvajalci s Tržaške in Goriške, temveč tudi iz Furlanije, Istre, Brkinov, pordenonske pokrajine in Karnije.