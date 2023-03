Skok v zgodovino Banke Italije

V okviru spomladanskih dnevov sklada za okolje FAI, ki so potekali v soboto, 25. marca in v nedeljo, 26. marca, so bili v Banki Italije vodeni ogledi v slovenščini, ki jih je vodila prostovoljka Tereza Stavar. Berlamov stil je v prostorih razpoznaven. Monumentalno marmornato stopnišče, ki vodi v glavno halo in v druge prostore, je togo in strogo, kot je bilo običajno v prvih desetletjih preteklega stoletja, na meji neoklasicističnega okusa, ponekod secesijskega, in z elementi, ki se jasno sklicujejo na lokalno vsakdanje življenje.