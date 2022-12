V nedeljo, 11. decembra, se je ob rahlih padavinah meja sneženja na Tržaškem spustila do nadmorske višine 300-400 metrov in je sneg rahlo pobelil zlasti vzhodne predele Kraške planote. Največ ga je padlo v Gročani, kjer ga je sicer bilo le nekaj centimetrov. Ob mrzlem in sončnem ponedeljkovem jutru je nekatere pričakala prava zimska idila.