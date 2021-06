Zadnji dan pouka je bil za učence in dijake slovenskih šol vseh stopenj na Tržaškem in Goriškem praznično obarvan. Nekateri so ga proslavili s prireditvami, drugi s športnimi in kulturnimi aktivnostmi, predvsem pa so se vsi veselili začetka poletnih počitnic. Vzdušja ni skvarila niti koronavirusna pandemija, ki je močno zaznamovala tudi komaj zaključeno šolsko leto.