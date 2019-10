Šolsko tekmovanje v orientaciji je postalo že tradicionalno jesensko srečanje, ki združuje šport, naravo in druženje. Slovensko planinsko društvo Trst in ZSŠDI sta pod pokroviteljstvom Deželnega šolskega urada in ZKB Trst Gorica organizirala že 14. izvedbo orientacijskega teka za učence in dijake slovenskih šol na Tržaškem. V petek, 19. oktobra, se je v Skavtskem centru Alpe Adria AMIS pri Božjem polju zbralo več kot 500 učencev in dijakov iz 22 šol.