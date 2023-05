Na Pikelcu se v tem tednu udejanja pravi spektakel. Športno društvo Polet gosti drugo etapo svetovne serije Artistic International Series, ki ga je uvedla svetovna kotalkarska zveza World Skate. Tekmovanja bodo potekala od nedelje, 21. maja do nedelje, 28. maja. Skupno gostijo več kot 500 tekmovalcev in trenerjev, ob 356 kotalkarjih mladinskih in članski kategorij še okrog 100 v otroških kategorijah.