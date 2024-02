V soboto, 24. februarja, je kitajska skupnost v Trstu zaključila praznovanje novega leta s spektaklom, ki je na Veliki trg privabil veliko meščanov in kjer so se zaustavili mnogi mimoidoči. Z bogato in pisano koreografijo so prikazali tradicionalne plese, borilne veščine, petje, zmaje in tradicionalna oblačila.