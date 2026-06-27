Sprejem ob dnevu državnosti v Trstu

Letošnji sprejem ob slovenskem državnem prazniku, ki je potekal v Kulturnem domu v Trstu, je zadobil še dodaten pomen, ker se poslavljata generalni konzul v Trstu Gregor Šuc in veleposlanik v Rimu Matjaž Longar. Udeležence je po njiju nagovorila državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl Požar, zadnji pa je bil na vrsti Aljoša Ota, vodja milanskega urada Slovenske turistične organizacije.

Večer sta spremljala bogat glasbeni in kulturni program. Povezovalka večera Lara Komar je recitirala več zapisov Ivana Cankarja o Sloveniji in Slovencih. Fantovska vokalna skupina Vihar pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana je zapela slovensko in italijansko himno ter nekaj drugih pesmi. Za glasbena intermezza sta poskrbela še dva dua, najprej violinist Arne Golob z Mattio Fusijem na klavirju, potem še saksofonistka Jana Flaiban ob klavirski spremljavi Eve Dolinšek.