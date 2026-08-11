V vinogradih bo letos nastradala količina

Kdaj se letos začne trgatev? Že v običajnih letinah na to vprašanje ni preprosto odgovoriti. Letos je odgovor še toliko težji. Suša je pokazala zobe, na udaru pa so predvsem mlajši nasadi. Ponekod se škoda že meri v posušenih in izgubljenih trtah.

Ta teden so se nekateri kmetje po Brdih že lotili trganja, drugi se bodo v prihodnjih dneh ali tednih. Kakorkoli - za naše kraje je to izjemno zgodaj. Trgatev se običajno začne v začetku septembra, kvečjemu proti koncu avgusta. »To je najbolj zgodnja letina v zadnjih 30 letih,« pravi števerjanski vinar Fabijan Muzic.

Rešiti je treba rastlino

V nižinskih legah imajo kmetje ob suši vsaj možnost namakanja. V Brdih je položaj drugačen. Razgiban teren in pomanjkanje ustrezne infrastrukture namakanje močno omejujeta, zato so nekateri poskušali trtam pomagati sami. Med njimi je tudi števerjanski vinogradnik Jan Lango, ki se je zalivanja lotil sistematično in to storitev ponuja tudi drugim kmetom. »Kako gre? Še dihati ne morem,« pove mladi vinogradnik, ki vsak dan obišče več vinogradov po Števerjanu, Oslavju in okolici in zato dobro pozna razmere na terenu. »Kar raste na opoki, je vse suho. Marsikdo mi je povedal, da letos ne bo trgal. Marsikomu pa umirajo mlade trte,« pravi. Cilj zalivanja zato ni več nujno rešiti letošnjo trgatev. »Zaliva se, da se reši rastlino,« pojasni. Na dan pripelje približno dvajset cistern vode. Vsaka sprejme okoli 11.000 litrov, za hektar vinograda pa je po njegovih besedah potrebnih približno šest cistern. »Drugače nima smisla. Ko namreč zaliješ prvič, se ob povratku s polno cisterno že niti več ne pozna, kje si zalil, saj vodo vsrka v sekundi,« opisuje hitrost, s katero voda izgine v presušenih tleh. Vodo črpa iz kanala v Podgori in jo s traktorjem vozi do vinogradov, tudi tistih na strmih pobočjih.

Trta sicer velja za izjemno trpežno rastlino. Njen koreninski sistem lahko prodre globoko v tla in doseže vodne zaloge, rastlina pa zna v sušnih razmerah učinkovito gospodariti z vodo. Toda tudi njena odpornost ima mejo. Trte zaradi suše doživljajo močan stres. »Na določenih legah je boljše, ponekod pa usihajo,« pravi Fabijan Muzic. Grozdje je po pripovedovanju vinogradnikov večinoma zdravo, vendar je v jagodah malo soka. Predvsem pinoti se močno sušijo. Ponekod jih je treba potrgati, saj ne bo šlo več na bolje, z obiranjem pa želijo trti tudi olajšati breme. Kljub zgodnjemu obiranju grozdje še ni povsem zrelo. »Sladkorja je sicer morda dovolj, ker je razmeroma malo soka. Kisline pa ostajajo še vedno visoke,« pravi Muzic. Za oceno celotne letine je po njegovem še prezgodaj. »Kdo ve. Tokaj in poznejše sorte bomo morda brali pod dežjem,« pove. Gotovo pa je eno: letošnja letina ne bo obilna. Po njegovem bo treba o prihodnosti vinogradništva začeti razmišljati drugače. »Projekt za namakalni sistem v Števerjanu in denar zanj sta na voljo. Vendar ni dovolj podpisnikov,« pravi Muzic, ki je prepričan, da je namakanje ena od nujnih poti za prihodnost. »Toda ob dobrih letinah se na to pozabi,« dodaja.