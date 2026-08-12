Mladega pastirja obiskal šakal

»Bilo je malo po 19. uri, v senci sem bral knjigo, ko je zašumelo v grmovju, ovce pa so se začele preplašeno umikati. Ko sem ju opazil, sem mislil, da gre za psa. Eden od njiju mi je začel teči naproti, ustavil se je kaka dva metra stran. Skočil sem pokonci in pograbil pastirsko palico. Ko je opazil pastirsko psico, jo je ucvrl stran, pes pa za njim.«Matej Tavčar je imel pred tednom dni bližnje srečanje s šakalom. 19-letnik že dve leti in pol dela in pase ovce na kmetiji Antonič v Cerovljah: »Bilo je kar adrenalinsko. Predvsem me je bilo strah za ovce in psa.« Izkušnja je bila za mladega pastirja vse prej kot prijetna. Strokovnjak medtem miri: šakal nikakor ni nevaren za človeka.

»Šakal ni renčal ali kazal zob,« je pripovedoval pastir, ki je s palico nekajkrat udaril predse, da bi zver odgnal. Pastirska psica, sicer krotka štirinožna prijateljica pasme border collie, se je pognala za divjo živaljo. Ko jo je pastir le uspel priklicati nazaj, se je za obema šakaloma izgubila vsaka sled. Sreča v nesreči: šakal ni poškodoval živali ali pastirja, tudi psica se je z »lova« vrnila v enem kosu: »Od takrat sem na paši še bolj pozoren in še natančneje oprezam za zvermi.« »Šlo je za mladega, majhnega šakala, najverjetneje je ciljal na ovco in me ni opazil,« je še povedal Matej, ki se pašnika, kjer je srečal zveri, za zdaj izogiba.

»Živali niso roboti. Pred nekaj dnevi sem večkrat opazil lisico, ki je tavala sredi Zgonika, še sama ni vedela, kje je,« je poudaril strokovnjak. Tako kot človek se soočajo s težavami zaradi hude vročine in suše, ki jim lahko »zamegli um«. To bi lahko bil eden od razlogov, da se je pretekli torek šakal tako približal cerovskemu pašniku. Po Bressijevih besedah je najverjetneje šlo za neizkušenega mladiča, ki je bil obenem še sestradan. Šakali se namreč skotijo aprila, avgusta pa začnejo usvajati prvine lova. Zveri živijo v razširjenih družinah, plenijo pa v manjših skupinah, največkrat v družbi sorodnikov. To bi lahko pojasnjevalo, zakaj sta se na pašnik pretekli torek prikradla dva šakala. Šakal, ki se je približal pastirju, je, kot omenjeno, zbežal, ko je opazil psa, pa čeprav gre za kužka srednje velikosti: »Gre za povsem običajno reakcijo. Šakal ne bi napadel človeka. Tudi stekline skorajda ni v naših krajih.« Šakal torej ne ogroža človeka.