Po požarih se zubljev lotevajo s preventivno odredbo

Zaradi izjemno visokih temperatur v zadnjih dneh in dolgotrajne suše je goriški župan Rodolfo Ziberna podpisal odredbo, namenjeno preventivi oz. preprečevanju požarne ogroženosti na območju občine. Odredba dopolnjuje že veljavne deželne predpise, ki se nanašajo na gozdna območja, pri čemer prepovedi razširja tudi na parke, vrtove, javne in zasebne nezagrajene zelene površine ter kmetijska zemljišča, ki niso opredeljena kot gozd.

Na navedenih območjih je prepovedano kuriti in sežigati ostanke kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, razen v primeru utemeljenih fitosanitarnih razlogov, ter uporabljati najrazličnejša kurišča ali kuhalnike. Prepovedana sta tudi uporaba pirotehničnih ter eksplozivnih sredstev in odmetavanje prižganih vžigalic in cigaretnih ogorkov. Za kršitelje je predvidena globa v višini od 25 do 10.000 evrov, je včeraj sporočil Ziberna, ki je ocenil, da je zaradi vročine in suše »naše območje zelo ranljivo«.

»Ranljivost« so potrdili tudi razni večji ali manjši požari med koncem tedna, zaradi katerih so imeli gasilci in pripadniki civilne zaščite na Goriškem polne roke dela. Poleg požara med Tržičem in Štivanom, o katerem poročamo na tržaških straneh, in požara pri Selcah je v nedeljo popoldne zagorelo tudi v industrijski coni med Sovodnjami in Štandrežem, gasilci pa so s takojšnjo intervencijo preprečili hujše posledice, saj je ogenj med drugim ogrožal transformatorsko postajo.

V nedeljo zjutraj pa so bili gasilci, ki so bili sicer že zelo obremenjeni z gašenjem požara med Tržičem in Štivanom, na delu tudi v središču mesta oziroma na Placuti, kjer je zgorela streha nekega skladišča za orodje. Tudi v tem primeru je takojšnji poseg preprečil, da bi se ogenj razširil, saj je območje gosto naseljeno s stavbami. Na prizorišče je prispelo tudi zdravstveno osebje, da bi preverilo zdravstveno stanje stanovalca, ki je sam začel gasiti požar pred prihodom gasilcev, k sreči pa mu ni bilo treba v bolnišnico.

Že v soboto popoldan pa se je vUlici Scogli vnel požar v naravi. Tudi tega so takoj pogasili gasilci, ki jih je o ognju obvestil mimoidoči občan.