Mladi in manj mladi Boljunčani so na štefanovo spet obudili tradicijo lučanja, s katero se spominjajo mučeniške smrti svetega Štefana. Vaška tradicija predvideva namreč medsebojno obmetavanje z jabolki v spomin na svetnika, ki so ga pred slabima dvema tisočletjema kamenjali v Jeruzalemu.