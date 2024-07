»Dogajanje doživljam tako, kot bi bila pred mano običajna regata«

Četudi je v Marseillu že zavladalo olimpijsko vzdušje, Jana Germani pred krstnim olimpijskim nastopom sledi svoji običajni rutini pred tekmovanji. Zmotili smo jo včeraj ob prihodu v marino, olimpijski epicenter, kjer po olimpijskih igrah še posebej diši.

Škedenjka, ki je v začetku junija dopolnila 25 let, bo s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi prvič nastopila v nedeljo, 28. julija, torej dva dni po odprtju iger. Članica vojne mornarice in še vedno tudi TPK Sirena je ena od 12 italijanskih jadralcev na olimpijskem prizorišču.

Po štirih sklopih predolimpijskih priprav v Marseillu ste se v nedeljo vrnili na olimpijsko prizorišče. Kakšno vzdušje prevladuje tik pred začetkom iger?

No, nekoliko bolj olimpijsko je vse skupaj. Nekaj več zastavic je, še posebej v marini. Zdaj lahko vsak mimoidoči ugotovi, da se nekaj dogaja. Zagotovo pa tu ni tako kot v Parizu.

Kako se je spremenilo vaše bivanje na olimpijskem prizorišču?

Z italijansko izbrano vrsto smo zdaj nastanjeni v hotelu dva kilometra stran od marine. Tu bivajo tudi ostale številčnejše reprezentance, nekateri pa so nastanjeni v manjšem hotelu znotraj marine. Vsi objekti so precej dobro varovani, saj moramo pred vstopom v hotel ali marino opraviti varnostni pregled, prav tako kot na letališču. Vstop je seveda mogoč samo z akreditacijo, se pa lahko drugod prosto sprehajamo. Sicer vselej v dresu italijanske odprave.

Skratka, razmere so precej drugačne kot na drugih prvenstvih, je pa enako to, kar nas čaka. Nenazadnje smo v olimpijski marini spet isti, ki se srečujemo vse leto na različnih tekmovanjih.

Kako preživljate zadnje dni pred krstnim nastopom?

Precej mirna sem. Tu sem na testni regati jadrala že lani (osvojila je 9. mesto, op. a.). Pred nami je samo še ena regata, le malo bolj gledana bo.

Kako potekajo dnevi? Ali lah ko jadrate na olimpijskem prizorišču?

Še včeraj, v ponedeljek, sva jadrali. Čas pred nastopom je seveda namenjen tudi počitku, sicer pa pripravljamo za nastop potrebno opremo. Vse poteka tako kot pred katero koli drugo regato. Kot običajno bova dva dni pred regato počivali, v soboto, dan pred nastopom, pa bova na morju dobro uro.

Le nekaj dni manjka do začetka regate, o kateri ste sanjali že kot otrok. Kakšni so občutki?

Dogajanje doživljam tako, kot bi bila pred mano običajna regata. Prav zato ne občutim treme. Morda se bom vsega zavedala šele proti koncu nastopov. A zdaj je celo bolje, da je tako, da ne čutim večjega pritiska. Pomirjena sem tudi zato, ker sem pred nastopom storila vse, kar je bilo treba.

Ste do tega prepričanja prišli sami ali za njim stoji kdo drug?

Pomagal mi je tudi športni psiholog. Sama pa sem ugotovila, da bomo konec koncev tudi na olimpijskih igrah počeli enake stvari kot na vsaki drugi regati. Z Giorgio si nama ni bilo treba izmisliti ničesar novega. Zato so tudi psihične priprave na regato prav takšne kot pred drugimi nastopi.

V petek se bo v Parizu na reki Seni veličastno dvignil zastor, kar bo oznanilo odprtje iger. Bo v Marseillu organizirano odprtje posebej za vas?

Ne, posebnega odprtja ne bo. Verjetno bomo odprtje v Parizu spremljali po televiziji. Ne vem pa še, ali bodo organizirali projekcijo v marini.

S kakšnimi željami in cilji pričakujete prvi olimpijski nastop?

Želiva si predvsem dobrega nastopa. Jadrati želiva tako, kot znava, da ne bova po nastopu ničesar obžalovali.

Je cilj tudi medalja?

Bomo videli. Če jadrava tako, kot znava, mogoče osvojiva tudi medaljo.

Ali nastope začenjata v najboljši formi?

Za nama so štiri leta intenzivnih treningov, zato sva na nastop pripravljeni.

Brez večjih ovir ste že v prvi olimpijski kampanji dosegli normo za nastop. Kako strma je bila ta pot?

Pot do uresničitve olimpijskih sanj sploh ni bila lahka. Spomnim se, da sem svoje nastope v akrobatskem razredu 49er FX začela kot flokistka. A ravno ta prva izkušnja je močno pripomogla k temu, da sem danes tu. Z Giorgio sva naposled začeli sodelovati v začetku leta 2020; jaz sem se odločila, da želim postati krmarka, ona pa je iskala sojadralko.

Katere tekmice v Marseillu bodo najnevarnejše?

Najprej bova morali paziti nase. Nato pa so tu še vse ostale. Veva, da so nekatere posadke boljše v lažjem vetru, druge v močnejšem. Vsaka bo želela pokazati kar največ, saj so to vendarle olimpijske igre. Skratka, paziti bova morali na čisto vse tekmice.

Kaj za konec tedna, ko se začnejo regate, napovedujejo vremenoslovci?

Zaenkrat kaže na rahel veter, a treba je še počakati. Za natančne napovedi je še prezgodaj.

Kakšne so značilnosti olimpijskega regatnega polja?

Tu je možno vse, močan ali lahek veter. Je pa polje odprto, kar pomeni, da tudi ob slabšem štartu še vedno lahko napreduješ. To mi ustreza, saj bo tako več možnosti za nastop. Na nekaterih poljih gre namreč za dobesedno lovljenje, saj je mogoče startati na samo eni stranici in nato jadrati v točno določeni smeri.

Bi se pred začetkom olimpijskih regat komu posebej zahvalili?

Zagotovo staršema in ostalim članom družine. Med njimi je tudi nono Edoardo, očetov oče, ki je moj prvi navijač. On hrani vse članke in arhiv rezultatov. Zahvalila bi se tudi jadralni zvezi in vojni mornarici.

Kaj vas po navadi pomirja pred nastopom? Imate kakšen ritual?

Nič posebnega, nimam ritualov.

Odrasli ste v tržaškem zalivu: vam to kdaj pride prav, četudi so v Trstu tako posebne vetrovne razmere?

Seveda. Tudi v Marseillu piha veter, ki je podoben tržaški burji. Domače izkušnje so mi zato v veliko pomoč. Sem pa dobro vajena tudi dni, ko piha le za vzorec, ker je tudi to v Trstu pogost pojav.

Spored regat v razredu 49er FX in tekmice

Olimpijski jadralni spored se bo začel v nedeljo, 28. julija, ko bosta nastope v razredu 49er FX začeli tudi Jana Germani in Giorgia Bertuzzi. Po štirih dneh kvalifikacijskih regat bo v četrtek, 1. avgusta, na vrsti še regata za kolajne. V nedeljo in torek se bodo regate v ženskem akrobatskem dvosedu začele ob 15.45, v ponedeljek in sredo ob 12.15. Vsak dan so predvideni trije plovi. V četrtek, 1. avgusta, se bo regata najboljše deseterice začela ob 15.43.

Nastopilo bo 20 posadk, med njimi sta dvakratni olimpijski prvakinji Brazilki Kahena Kunze in Marine Grael Soffiatti,trikratni svetovni prvakinji Nizozemki Odlie Van Aanholt in Annette Duetz, letošnji svetovni podprvakinji Švedinji Vilma Bobeck in Rebecca Netzler. Tu so še dvojice iz Avstralije, Belgije, Kanade, Češke, Danske, Finske, Nemčije, Velike Britanije, Nemčije, Japonske, Nove Zelandije, Norveške, Kitajske, Poljske, Španije, ZDA (Roble in Shea sta sparring partnerki italijanske posadke), pa še gostiteljici Francozinji, ki pa uradnih rezultatov v 49er FX nimata. Flokistka Picon je do nedavnega jadrala na deski.