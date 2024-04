V nedeljo je po mestnih ulicah in vse do Opčin potekala tradicionalna Dirka Trieste-Opicina, ki jo prirejata društvi Motoclub Trieste 1906 in Club dei Venti all’Ora - Trieste 1961 v sodelovanju s tržaško občino. Vozniki starodobnih motorjev in avtomobilov so uživali v lepem vremenu in se od Trsta odpeljali na Opčine.