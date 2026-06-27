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Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo

Občina Trst jo je po ureditvi dokončno predala namenu

FotoDamj@n |
Trst |
26. jun. 2026 | 8:00
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
    Štirinožni prijatelji imajo svojo plažo
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Pasja plaža Bau Beach v Barkovljah je končno nared. Kljub nezaključenemu gradbišču, jo je Občina Trst predala namenu sicer že lani, da bi omogočila domačim ljubljenčkom in njihovim lastnikom kopanje. Po poletni sezoni so se dela nadaljevala in danes ima plaža urejen nov in varnejši dostop do morja in ustrezne jeklene ograje ob stopnicah. Zadnji korak je bila namestitev vratc, ki omejujejo izhod z območja, tako da se psi ne morejo oddaljiti. Plaža je opremljena tudi s tušem in zaščitnim nasipom za zaščito pred močnimi valovi.

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