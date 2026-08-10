Mladi niso bili le izvajalci, temveč soustvarjalci predstave

V Sovodnjah je med 27. in 31. julijem potekala gledališka delavnica, ki je pod okriljem Kulturnega društva Sovodnje združila mlade ustvarjalce, stare od dvanajst do štirinajst let. Prva pobuda za izvedbo tega uspešnega projekta je nastala pri nekaterih prizadevnih odbornicah društva, ki so ves teden skrbele tudi za pripravo sveže malice z domačimi dobrotami.

Pod strokovnim vodstvom režiserja Gregorja Geča so se mladi vsako dopoldne poglabljali v svet gledališča. Skozi raznolike vaje, improvizacijo in skupno snovanje so postopoma oblikovali celovito predstavo. »Mladi niso bili zgolj izvajalci, temveč dejavni soustvarjalci predstave. Ob ustvarjanju so se zabavali, spoznavali gledališki jezik in hkrati gradili medsebojno zaupanje,« je ob robu predstave o procesu dela povedal Gregor Geč in opozoril, da so bile ravno povezanost in močne prijateljske vezi, ki so jih mladi udeleženci stkali v tako kratkem času, ena najizrazitejših značilnosti celotnega procesa, kar se je kasneje jasno odražalo tudi na odru.

Vrhunec tedna je bila petkova večerna premiera v polni dvorani sovodenjskega Kulturnega doma Jožefa Češčuta. Občinstvo je že od prvih prizorov začutilo izjemno energijo in povezanost igralske zasedbe. Nastopajoče so med predstavo večkrat nagradili z glasnimi aplavzi, ob koncu pa so mlade igralce pospremili z dolgim in navdušenim ploskanjem. Sproščeno ter živahno vzdušje se je nato nadaljevalo še v pozne večerne ure.

Navdušeni tudi starši

Nad doživetim so bili izjemno navdušeni tudi starši udeležencev. Poleg visoke ravni same uprizoritve so pohvalili profesionalen, premišljen in občutljiv pedagoški pristop Gregorja Geča. Številni starši so se režiserju po predstavi osebno zahvalili, vodstvo in odbornice Kulturnega društva Sovodnje pa pozvali, naj to izvrstno pobudo vsekakor ponovijo tudi naslednje leto.

Uspeh delavnice sicer ni ostal le pri odrski uprizoritvi, temveč predvsem v dragoceni izkušnji, ki so jo mladi odnesli s seboj. V nekaj dneh so naredili velik korak na področju gledališkega ustvarjanja, obenem pa spletli nova prijateljstva in pridobili samozavest za nadaljnje nastopanje. Prav takšni projekti dokazujejo, kako pomembno je mladim omogočiti prostor, kjer lahko ustvarjajo, se izražajo in skupaj odkrivajo svoje talente.