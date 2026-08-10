»Pri izbiri izhajamo iz občinstva, prostora in sporočilnosti filma«

Kino Istra je potujoči kino, ki že sedmo leto s filmskim in drugim kulturnim programom obiskuje kraje v Istri brez kina. Prva projekcija letos je bila 9. julija v Kubedu, zadnja pa bo 11. septembra v Vižinadi.

V Kubedu smo gledali prvi dokumentarni film uveljavljene in večkrat nagrajene bosanske režiserke Jasmile Žbanić Blum – Gospodarji svoje prihodnosti (Bosna in Hercegovina, 2024). Emerik Blum je bil ustanovitelj sarajevskega Energoinvesta, gospodarskega giganta, specializiranega za energetiko, gradbeništvo in informacijsko tehnologijo. Blum s svojo vizijo ni le prebudil od druge svetovne vojne razdejanega in industrijsko zaostalega Sarajeva, vzpostaviti mu je uspelo unikaten poslovni model, ki je združeval najboljše prvine socialističnega planskega gospodarstva in kapitalistične logike. Bil je človekoljub, vodja s smislom za človeško komunikacijo, zanašal se je na lastno znanje in izobraževanje svojih delavcev. Energoinvest je deloval na vseh celinah in zaposloval več deset tisoč ljudi, tik pred upokojitvijo pa je Blum postal še ključna oseba, ki je leta 1984 v Sarajevo pomagala pripeljati zimske olimpijske igre. Blum je preživel tudi koncentracijsko taborišče; pobegnil je ob prvi možnosti. Nikoli ni izvedel, kje je pokopana njegova družina. Ena od njegovih »muh« je bila tudi ta, da mercedes ni imel vstopa v Energoinvest, ker ga je vozil Hitler.

Ko sem gledala film v čarobnem Kubedu, sem vedela, da smo gledali dokumentarni portret človeka, ki nam iz preteklosti ponuja navdih za delovanje. O tem, kaj vse ponuja Kino Istra in kje, sem se pogovarjala z Loreno Pavlič, direktorico zavoda Otok, ki poleg številnih dejavnosti vodi tudi Kino Istra.

Kako izbirate program in lokacije?

Pri izbiri filmov vedno izhajamo iz občinstva, prostora in sporočilnosti posameznega filma. Ko pridemo na novo prizorišče, želimo obiskovalcem ponuditi film, ki odpira pomembna vprašanja in spodbuja pogovor. Prav zato smo za odprtje v Kubedu izbrali dokumentarni film o Emeriku Blumu. Ko sem ga gledala prvič, sem takoj pomislila, da je to film za Kino Istra. Njegovo sporočilo je danes izjemno aktualno. Govori o svetu dela, o vlogi delavcev in naši skupni preteklosti, ki je pogosto premalo znana. Verjamem, da nagovarja tako razum kot čustva gledalcev. Program sicer vedno pripravljam skupaj s programsko koordinatorko – najprej oblikujem izbor, nato pa skupaj premisliva, kateri film najbolj spada na posamezno prizorišče.

Kako je pravzaprav nastal Kino Istra?

Kino Istra je nastal v letih 2019–2020, tik pred epidemijo covida, kot poseben projekt Evropske komisije. Namen razpisa je bil raziskati vlogo kinematografije kot inovativnega kulturnega stičišča za lokalne skupnosti. Skupaj s filmskim festivalom iz Motovuna smo pripravili prijavo in bili izbrani. Projekt smo zasnovali tako, da ga bomo izvajali po vsej Istri. Eden od pogojev razpisa je bil, da je polovica programa namenjena otrokom in mladim. Zato smo poleg filmskih projekcij izvajali tudi delavnice in druge izobraževalne aktivnosti. V projektu so sodelovali štirje partnerji, Akademija iz Bologne, že omenjeni Motovunski filmski festival, hrvaško zastopa tudi Hrvaški filmski sklad - Hrvatski filmski savez, seveda Zavod Otok in Live Cinema iz Združenega kraljestva.

Projekt nam je omogočil, da smo se tesneje povezali z lokalnimi skupnostmi. Takrat sem obiskovala številne krajevne skupnosti in kulturna društva, skupaj z njimi pa smo gradili mrežo prizorišč, kamor smo pripeljali Kino Istra. Prav sodelovanje z lokalnimi društvi je postalo ena od največjih vrednosti projekta. Zato se danes na številna prizorišča vračamo vsako leto. Nekatera so postala stalnica, vsako leto pa odkrijemo tudi kakšno novo lokacijo. Letos bomo prvič gostovali v Krkavčah, lani smo bili prvič v Novi vasi. Program tako nenehno raste in se razvija.