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Pri Tržiču še niso popolnoma ukrotili zubljev

Nadaljuje se gašenje požara, ki se je med Tržičem in štivansko papirnico vnel v soboto. Včeraj je pri gašenju pomagala trojica helikopterjev, pridružilo se jim je tudi letalo Canadair

Spletno uredništvo |
Tržič |
10. avg. 2026 | 9:38
    Pri Tržiču še niso popolnoma ukrotili zubljev
    Požar med Štivanom in Tržičem( Foto Civilna zaščita )
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Požar med Tržičem in štivansko papirnico ni še pogašen, kot sporočajo iz deželnega vodstva civilne zaščite. Preteklo noč so pogorišče nadzorovali prostovoljni gasilci oziroma prostovoljci civilne zaščite, danes pa naj bi nadaljevali gašenje s pomočjo helikopterjev. Pristojne službe so tudi spet zaprosile za pomoč letala Canadair, ki se je že včeraj spopadalo z zublji pri Tržiču.

Kot je na svojih profilih na družbenih omrežjih izpostavil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, je državna cesta 14 v odseku med Tržičem in Štivanom še vedno zaprta.

Policisti so včeraj iz pogorišča tudi odstranili neeksplodirano bombo.

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