Več sto udeležencev, pretežno dijakov drugostopenjskih šol in mladih, je v petek, 23. septembra, v Trstu in Gorici, stavkalo za podnebje v okviru pobude Petki za prihodnost.

Številni so med potjo kazali napise, ki so opozarjali na klimatsko katastrofo. Zagotovili so tudi, da se bodo borili proti vsem vladam, ki se ne bodo zavzemale za podnebna vprašanja.