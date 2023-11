V gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu je tržaška folklorna skupina Stu ledi s prireditvijo Kol’kor kapljic tol’ko let praznovala svojo 50-letnico delovanja. Na odru so se sedanjim in nekdanjim plesalcem, godcem, pevkam in pevcem pridružili nekdanji čani. To je bila tudi priložnost, da so se čanom, ki so del skupine od samega začtka zahvalili s posebno plaketo.