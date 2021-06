V številnih naših krajih na Tržaškem in Goriškem so na predvečer sv. Ivana zagoreli kresovi. Naši fotografi so jih med drugim zaobjeli v objektiv pri Sv. Ivanu, v Križu in na Proseku ter v Doberdobu, Rupi in Štandrežu. Zakurili pa so jih še marsikje. Ob kresovih se je zbralo precejšnje število domačinov in prijateljev. Spremljali so jih tudi kulturni dogodki, ponekod dramske uprizoritve, drugod petje in glasba. Skratka, šlo je za lepo praznovanje v toplem poletnem večeru.