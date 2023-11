Na odru goriškega Kulturnega doma v Gorici je bila sinoči na sporedu glasbeno-gledališka predstava Svobodni cvet, s katero so proslavili 80-letnico padca fašizma in nastanka Goriške fronte. Številno publiko so navdušili in ganili ženska vokalna skupina Danica in dekliška pevska skupina Biseri z Vrha, ženska vokalna skupina Konfluens iz Sovodenj, ženska vokalna skupina Bisernice iz Kromberka ter več pevcev in glasbenikov. Za plesne točke je poskrbel Alex Devetak.