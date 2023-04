Žvenket kozarcev in gromko klepetanje je odmevalo iz hotela Savoia Excelsior, kjer so se v četrtek, 6. aprila, popoldne zbrali ljubitelji terana in refoška, a ne samo tega. Vinsko-kulinarična prireditev Teranum 2023, ki jo prireja Društvo vinogradnikov s Krasa, je znova zadela v polno.