Tlakovec spomina so dobili še Bruno, Mario in Alojz

Ob dnevu spomina na holokavst so v doberdobski občini 27. januarja položili še tri tlakovce spomina za tri vaščane, ki so umrli zaradi nacifašizma. Bruno Šuligoj s Palkišča in Mario Pahor z Bonetov sta delila trpko usodo, saj so ju Nemci prijeli istega dne, ju odpeljali v zapor, nato pa se je za njima izgubila vsaka sled. Domneva se, da sta oba umrla v tržaški Rižarni. Alojz Lavrenčič iz Doberdoba se je pridružil partizanom v Grčiji, tu pa so ga prijeli Nemci in ga deportirali v taborišče Baumholder, kjer je umrl. V spomin na tri domačine so se zvrstile tri svečanosti, ki so seveda potekale v ožji obliki kot prejšnja leta.