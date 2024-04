Izleti v tržaško okolico so ob veliki noči med domačini stalnica. In če so nedelje pogosto bolj namenjene praznovanju doma, se na velikonočni ponedeljek družbe prijateljev rade odpravijo do bližnje osmice. Tako je bilo tudi v teh dneh. Naš fotograf je obiskal osmice v Boljuncu in Lonjerju.