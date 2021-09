Tretja vaška trgatev v Števerjanu

V Števerjanu je v nedeljo, 27. septembra potekala tretja skupinska vaška trgatev. Gre za trgatev vseh števerjanskih vinogradnikov in tudi ostalih vaščanov, ki želijo prispevati zaboj ali več svojega grozdja za izdelavo skupnega, občinskega reprezentančnega vina. Udeležilo se je je 42 vaških vinogradnikov, ki so na kmetijo Manià na Valerišče prinesli svoje grozdje. Udeleženci pisanega sprevoda, med katerimi je bilo tudi veliko mladih obrazov, so ob poskočni glasbeni spremljavi vaških muzikantov sledili podžupanu Marjanu Drufovki, ki je sedel za volanom okrašenega traktorja z vpreženim lesenim vozom, na katerem so bile brente in koši z grodjem.