Antropološki in diplomatski pogled na čevapčiče

Čevapčiči so bili v minulem vikendu protagonisti v vrtu Sartoriovega muzeja v Trstu, kjer je Slovensko stalno gledališče v nizu Let’s Play predstavilo poskočno dvojezično slovensko-italijansko monodramo Chevap.chef, katere besedilo so ustvarili Sabrina Morena, Martin Lissiach, Eva Mauri in Franko Korošec, ki tudi nastopa v vlogi mednarodnega kuharskega mojstra s sedmimi zvezdami.

Gre za predstavo v slogu nadvse uspešne Kako postati Slovenci v 50 minutah izpred devetih let, ki je nasmejala Slovence in Italijane, mlajše in starejše, in ki ji je leta 2017 sledila Soseska Evropa ali kako postati Evropejci z zaščitenim poreklom! v istem slogu, a z dvema nastopajočima.

Kakorkoli že, tudi nova dvojezična predstava je zabavna, prežeta s porogljivim, lahkotno ironičnim humorjem, popolnoma dvojezična, a kljub temu nikoli dolgovezna ali celo dolgočasna, v kateri si iste trditve v slovenskem in italijanskem jeziku povezano sledijo, a ne zvenijo kot ponovitev, temveč nekako potrjujejo, kar je bilo povedano. Pravzaprav je Chevap.chef odrska disertacija o čevapčičih iz različnih zornih kotov, od strogo kulinaričnega in gastronomskega vidika - sestavine, način priprave, predstavitev - do geografskega, zgodovinskega in antropološkega vidika. Kje so prvič pripravili čevapčiče: so čevapi, kebab in kofta ista jed? Kako so se razširili po Sredozemlju? In po Balkanu? Jih poznajo tudi, denimo, v Romuniji in Grčiji? In v nekdanji Jugoslaviji včeraj in danes: jih v Srbiji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini pripravljajo po istem receptu (nikakor ne, poleg tega v Bosni in Hercegovini poznajo vsaj štiri osnovne vrste čevapčičev: sarajevske, mostarske, travniške in banjaluške)? Pa Slovenija, kjer je bila beseda celo cenzurirana in so jo nadomestili z "lulčki"!

Na odrskem potovanju skozi svet čevapčičev protagonista vodijo kuharji, novinarji, zgodovinarji, poznavalci in ljubitelji teh mesnih svaljkov: Svetlana Slapšak, Ervin Hladnik Miharčič, Vesna Guštin, Aleksandar Mitić, Mohamed Eleman, Jessica Brezar, Sabaheta Hadžiavdić, Andrea Vasilica Dau, Alexandros Delithanassis in Sarvenaz Forghani, na učinkovitih in zelo naravnih videoposnetkih Antonia Giacomina, s katerimi se Franko Korošec pogovarja kot v živo.

Zanimivi in zabavni ekskurz je postavljen v okvirno zgodbo mednarodnega kuharskega mojstra in poznavalca svetovne kuharske tradicije, ki pripravlja slavnostno kosilo za udeležence svetovnega političnega vrha, a s svojo verzijo te jedi iz mletega mesa razdraži vse goste, kar bi lahko povzročilo svetovno krizo.

Franko Korošec je nadvse prepričljiv samovšečni kuhar, z govorico, vedenjem in kapricami zvezdniških kuharjev s televizijskih ekranov. Z videoposnetkov mu v odnosih s slavnostnimi gosti pomaga Eva Mauri; poleg nje v videu nastopa še Danijel Malalan kot zgodovinar. Odrsko dogajanje je postavljeno pred projekcijo geometrično grafične podobe kuhinje in za pravo poklicno kuhališče. Na sobotni krstni uprizoritvi so se gledalci od srca nasmejali.