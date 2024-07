»Čas je, da javne ustanove spregovorijo v jezikih območja, na katerem delujejo«

Na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo je več uradnih in veliko lokalnih jezikov, pravilno in kakovostno prevajanje iz enega v drugega pa je bilo doslej pogosto prepuščeno dobri volji ustanov, ki so šele nedavno začele komunicirati med sabo. Ugotovitve dosedanjih projektnih sodelovanj pa so bile vsakič zelo slične: upravljanje jezikovne raznolikosti je pomanjkljiva in včasih celo nezadostna, zato je treba dvo- ali večjezično poslovanje v javni upravi nujno okrepiti. To je tudi cilj, ki so si ga zadali partnerji čezmejnega projekta CrossTerm. In ker je treba začeti pri osnovah, bo najprej na vrsti standardizacija pravno-upravne terminologije v slovenščini, italijanščini in furlanščini, ki bo vodila do enovite in dosledne uporabe vseh treh jezikov v javnosti. Slabih 600 tisoč evrov vreden projekt, ki ga sofinancira Program Interreg VI-A Italija Slovenija, bo vodil Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), ostali partnerji pa so Dežela FJK, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (CAN Costiera), deželna agencija za furlanski jezik – Arlef, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Znanstveno-raziskovalno središče Koper ter 22 drugih pridruženih partnerjev. Predstavniki projektnih partnerjev so na današnji predstavitvi razložili svojo vlogo pri posameznih aktivnostih, ob tem pa je bilo večkrat slišati, da učinkovite jezikovne storitve vplivajo na kakovost življenja ljudi, predvsem pa zagotavljajo dostojanstvo vseh čezmejnih prebivalcev.