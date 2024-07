Še tretji poraz Žil

NOGOMET

EUROPEADA - 3. krog

Slovenci v Italiji – Madžari v Romuniji 1:3 (1:1)

Strelca: 6. Hendre, 42. Juren, 57. Hendre, 90. Hendre

Slovenci v Italiji: Bigaj, Razem, A. Codromaz (Paravan), Simeoni, S. Ferluga, E. Colja (Pitacco), Ocretti, Juren (Renar), Gotter (Pertot), Liut, Franzot (Semolič). Trener: Adamič.

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji je v tretjem in zadnjem kvalifikacijskem krogu na letošnji Europeadi utrpela še tretji poraz in tako, sicer pričakovano glede na razplet v uvodnih dveh krogih (beri poraza proti Furlanom in Nemcem z Madžarske), ostala brez četrtfinala. Žile se bodo v četrtek in v petek borile v tolažilni skupini za uvrstitev od 13. do 24. mesta.

Tekma v kraju Eckernforde okrog 60 kilometrov južno od Flensburga v severni Nemčiji se je začela z nevarno akcijo Žil, a Ocretti je streljal visoko nad prečko. Madžari iz Romunije (teh je v Transilvaniji skoraj poldrugi milijon) so nato v polno zadeli v 6. minuti. Natančen je bil Hendre, ki je nato v nadaljevanju zadel še dva gola. Žile so uspele izenačiti v 42. minuti, ko je Martin Juren izkoristil nasprotnikovo napako v obrambi, prestregel žogo in nato usnje potisnil v mrežo.

V drugem polčasu so Adamičevi nogometaši prevzeli pobudo v svoje roke. Veliko so ustvarili, a so bili v kazenskem prostoru premalo odločni in niso uspeli priti do zaključka. V 57. minuti je Hendre po porvem resnem napadu in silovitem strelu izven kazenskega prostora spet premagal vratarja Bigaja. Nato je imel najlepšo priložnost za izenačenje Mattia Razem, njegov strel pa je vratar uspel odbiti v kot. Tretji gol je padel v izdihljajih srečanja. Sodnik je spregledal prekršek nad Jurnom v kazenskem prostoru in nato so Madžari iz Romunije v protinapadu zadeli še tretji gol.