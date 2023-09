V petek, 22. septembra, se je začela dvanajsta izvedba znanstvenega festivala Trieste Next, ki se bo med Velikim in Borznim trgom ter gledališčem Mielo in Urban Centrom odvijala do vključno nedelje. Petkov program je bil namenjen predvsem najmlajšim. Šotori so bili dodobra zapolnjeni z vrvežem dijakov tržaških in goriških šol. Dijaki pa si niso samo ogledali stojnic raziskovalnih ustanov, mnogi so na festivalu tudi predstavljali lastna dela, med drugim tudi dijaki zavoda Jožef Stefan.