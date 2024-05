Trieste Spring Young tudi s slovenskimi vrtci

Z odprtjem naselja Expo na nabrežju in tekom najmlajših na Velikem trgu je spomladanska tekaška prireditev Trieste Spring Run stopila v živo.

Včeraj (v četrtek, 2. maja) je glavni trg preplavilo okrog 1500 otrok. Množičnega in zelo priljubljenega otroškega teka Trieste Spring Young se je udeležilo petdesetih tržaških vrtcev in tržaških osnovnih šol, med njimi tudi vrtci Čok - Opčine, Štoka - Prosek, Kekec in Miškolin - Boršt, Nabrežina, Palčica - Ricmanje, Pika Nogavička - Dolina, šole Milčinski - Katinara, Trubar - Bazovica in Župančič - Sv. Ivan.