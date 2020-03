Trst je prečesala močna burja

V sredo 25. marca in v četrtek 26. marca je v Trstu pihala močna burja. Njeni sunki so dosegli najvišjo hitrost 119 km/h, zelo visoka pa je bila njena povprečna hitrost, ki je mestoma dosegla 84 km/h. Ravno zaradi neobičajno visoke povprečne hitrosti, torej zaradi njene vztrajnosti in konstantnosti, je burja povzročala številne težave. Gasilci so oba dneva vseskozi imeli polne roke dela in so posredovali več kot dvestokrat. Šlo je za odpravljanje škode, ki jo je burja povzročila na strehah oz. strešnih kritinah in dimnikih, zaradi padanja oz. nevarnosti padanja ometa ali okenskih okvirov ter zaradi polomljenih vej in dreves.