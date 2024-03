Eno od najpomembnejših poglavij v zgodovini zamejske vokalne glasbe je dobilo svoj zaslužen prostor. Na sedežu Glasbene matice v Rojanu so v sredo, 28. februarja, odprli stalno razstavo fotografij in drugih eksponatov, ki pripovedujejo tridesetletno zgodbo Tržaškega okteta. Razstavo Tržaški oktet v žarišču je pripravil Vladislav Komar, drugi tenorist okteta in uradni fotograf, s pomočjo Janka Bana in Borisa Pangerca. Na ogled so fotografije vseh sestavov, ki jih je Komar ujel v kamero ob vsakem nastopu, plošče in kasete, koncertni listi, plakati, zapisi, seznam častnih članov, spominska darila, knjiga Borisa Pangerca Zapisani petju, ki je izšla leta 2021 pri založbi Mladika, in veliko drugih eksponatov, ki pričajo o bogatem delovanju.