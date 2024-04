»Tučenje jajc« v Križu razveselilo otroke

Slabo vreme je v nedeljo prizaneslo tradicionalnemu »tučenju jajc« pred kriško cekrvijo, ki je velikonočna stalnica v dejavnosti domačega SKD Vesna. Tudi tokrat je bila prireditev priložnost za druženje ter za pokušnjo velikonočnih specialitet. Tekmovalci, če jih tako lahko imenujemo, so otroci, ki »tučejo« oziroma s kovanci ciljajo na jajca, kdor jih zadene, si kot nagrado prisluži jajce. Slednja so razporejena na stopnišču pred cerkvijo.

Pred prireditvijo je bila slavnostna velikonočna maša, ki jo je daroval župnik Boris Čobanov. Pel je domači cerkveni pevski zbor pod vodstvom Alessandra Svaba, sledila je krajša procesija po vaških ulicah.

Tučenje, zbivanje, šicanje, ciljanje, picanje, sekanje jajc ali pirhov: več imen za en sam starodavni velikonočni običaj, ki so ga v različnih slovenskih krajih - od Istre in Primorske mimo Dolenjske, Bele krajine vse do Posavja - vsako leto pridno obnavljali na velikonočno nedeljo. Običaj se ponekod odvija v domačem okolju, drugje pa v gostilnah ali, kot v Križu, po velikonočni maši. V krajih na Slovenskem je ta običaj precej zamrl, taki nemili usodi ga je pri nas iztrgalo SKD Vesna.