Tudi v Trstu in Gorici, tako kot po vsej Italiji, je zmagi italijanske nogometne reprezentance v finalu evropskega prvenstva v Londonu sledilo glasno praznovanje. Po zaključnem sodnikovem žvižgu so navijači navalili na ulice, rajali in hupali. Po navedbah tržaške kvesture izgredov ni bilo, edino nek moški je ob koncu tekme pri Rusem mostu s strašilno pištolo štirikrat ustrelil v zrak.