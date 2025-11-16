VREME
Trieste Tattoo Expo

Umetniki tetovaž in piercingov v Starem pristanišču

Trieste Tatoo Expo se bo zaključil danes (nedelja) ob 20. uri

FotoDamj@n/Luca Tedeschi |
Trst |
16. nov. 2025 | 8:00
Več kot 150 umetnikov tetovaž in piercingov se je včeraj (soboto) zbralo v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču, kjer še danes od 10. do 20. ure poteka 15. mednarodni sejem Trieste Tatoo Expo.

Izbira tatujev je res ogromna - vsaka postojanka ponuja različne stile in risbe. Najbolj gredo »v promet« realistični portreti, botanični motivi in narava, pa tudi majhni tatuji s tankimi linijami, ki ponazarjajo simbole, citate ali geometrijske oblike, zimzeleni ostajajo tudi klasični motivi vrtnic in lobanj s kombiniranjem živih barv.

