Uradno odprli brv čez Sočo

Solkanska brv je končno prehodna. V petek, 14. oktobra popoldne, so jo uradno odprli ob prisotnosti treh županov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO. Rodolfo Ziberna, Klemen Miklavič in Milan Turk so trak prerezali skupaj s predsednikom EZTS GO Paolom Petiziolom in vodjo organa upravljanja programa Interreg Italia - Slovenija Lauro Comelli. S tem projektom se vzpostavlja skupno čezmejno mrežo kolesarskih in peš poti, ki ustvarja urban čezmejni park med Novo Gorico, Gorico in Šempetrom.