Uspešen tekaški praznik

Okrog 5000 udeležencev, tekačev in tekačic, športnih ljubiteljev in tudi tistih, ki so želeli nedeljsko jutro preživeti nekoliko drugače, je soustvarilo letošnji tekaški praznik Trieste Spring Run, ki je na prvo majsko nedeljo oživil mesto. Prireditev so letos odlično zrežirali ASD Miramar v sodelovanju z društvom Trieste Atletica in ob podpori javnih uprav.

Največ tekmovalnega naboja je imel seveda najdaljši tek, polmaraton 21K, ki je v Trst privabil tudi nekaj top runnerjev. Zmaga je odšla v Kenijo in Ruando: zmagala sta AbrahaM Ebenyo Ekwan (1:03,55) pri moških in Emeline Imanizabayo (1:13,29).