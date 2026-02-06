V Barkovljah so se poklonili Kosovelu

Slovensko kulturno društvo Barkovlje se je v nedeljo na tradicionalni prireditvi ob dnevu slovenske kulture poklonilo kraškemu pesniku Srečku Kosovelu ob stoletnici njegove prerane smrti. Bodimo eno v duhu in ljubezni je bil naslov večera, ki je nastal pod režijo Eve Maver. V vlogi Kosovela je nastopil Matija Kralj, prebral je odlomke številnih pesnikovih pisem s sestro Karmelo. Prireditev so sooblikovali še Ženska vokalna skupina Adrija Barkovlje, pevka Tina Renar, violinist Florjan Suppani, pianistka Valentina Cibic in Kiyan Mauri. Učenci barkovljanske osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja pa so se podpisali pod scenografijo: ustvarili so vrsto risbic, navdih so iskali v slovenskih narodnih motivih.