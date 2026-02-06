Predsednik Andreas Scherwitz meni, da Smrtnik ni storil ničesar narobe

Po razburjenju, ki ga je z opominom poslancu Francu Jožefu Smrtniku zaradi uporabe slovenščine povzročil drugi predsednik koroškega deželnega zbora iz svobodnjaške stranke (FPÖ), o čemer smo poročali, se je odzval prvi predsednik Andreas Scherwitzl. Menil je, da Smrtnik ni storil ničesar narobe. Pri FPÖ pa se sklicujejo na poslovnik in nemščino kot uradni jezik.

Poslanec v koroškem deželnem zboru v Celovcu Franc Jožef Smrtnik je na četrtkovi seji deželnega zbora dobil opomin, ker je v govoru uporabil tri besedne zveze v slovenščini. Opomin mu je izrekel drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher iz desničarske FPÖ.

»Če predsednik meni, da je v takšnih primerih primerno izreči opomin, je to dovoljeno. Vsak predsednik se mora odločiti, kako bo vodil postopek,» je za avstrijsko tiskovno agencija APA povedal prvi predsednik Scherwitzl, sicer član socialdemokratske stranke (SPÖ).

Scherwitzl je ob tem dejal, da sam ne bi izrekel opomina. Po njegovem mnenju Smrtnik ni storil ničesar narobe. Komentar poslovnika deželnega zbora jasno navaja, da so citati, pozdravi ali izrazi hvaležnosti v slovenščini dovoljeni, njegove besede povzema APA.

Na dogajanje se je prek svojega namestnika vodje poslanske skupine Josefa Ofnerja odzvala tudi FPÖ, ki meni, da gre za »umetno razburjenje«.

Ofner se je pri tem skliceval na četrti odstavek poslovnika deželnega zbora, v skladu s katerim je »nemščina uradni jezik dežele in zlasti jezik zakonodaje, torej koroškega deželnega zbora kot zakonodajnega organa«.

»Kot poslanci smo prisegli ustavi in zakonom dežele Koroške in jih moramo upoštevati. To vključuje tudi poslovnik koroškega deželnega zbora,» je dejal po poročanju APA.

V poslanski skupini Team Kärnten - Lista Köfer, ki ji pripada Smrtnik, so incident že v četrtek opisali kot resen udarec za deželni zbor in za »sobivanje med večinskim in manjšinskim prebivalstvom na Koroškem« ter kot »izjemno zaskrbljujoč dogodek z vidika demokratične politike«.

Vodja koroških Zelenih Olga Voglauer, sicer koroška Slovenka, je bila kritična do Staudacherja. Dejala je, da gre za sramoto in za vrnitev k politiki preteklosti.

Smrtnik je v četrtek v svojem šestminutnem govoru o letnem poročilu koroške lovske zveze uporabil tri besede oz. besedne zveze v slovenščini - lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla.

Slovenija je Smrtniku izrazila podporo in solidarnost. Zunanje ministrstvo pa je opomin koroškemu poslancu zaradi uporabe slovenščine označilo za obžalovanja vreden dogodek.

Gre za zadnjega v nizu incidentov na avstrijskem Koroškem, ki so močno odmevali med slovensko manjšino kot tudi v Sloveniji. Med najbolj odmevnimi je bila racija na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman v organizaciji slovenskih študentov konec julija lani.