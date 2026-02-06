Dijaki pridobili informacije za vpis na slovenske univerze

Zanimanje med slovenskimi dijaki v Italiji za študij na univerzah v Republiki Sloveniji v zadnjih letih upada. Če je imel Klub zamejskih študentov (KZŠ) pred štirimi leti približno sto članov, je teh danes okoli šestdeset.

Kljub vsemu je organizacija zamejskih študentov v Sloveniji še kako aktivna, danes je na Stadionu 1. maja v sodelovanju s Športnim združenjem Bor in Slovenskim kulturnim društvom Slavko Škamperle priredila dan odprtih vrat, na katerem so dijaki izvedeli vse o postopku za vpis na slovenske univerze. Na stojnicah pa so pridobili vse informacije o študijskih programih in se obenem pogovorili z mladimi člani kluba, ki so jim predstavili bogato obštudijsko dejavnost.