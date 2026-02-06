VREME
Petek, 06 februar 2026
Nedelja in ponedeljek bosta povečini suha

Na vreme pri nas še vpliva atlantska višinska dolina, znotraj katere nastajajo posamezna ciklonska območja

Darko Bradassi |
FJK |
6. feb. 2026 | 17:13
    Nedelja in ponedeljek bosta povečini suha
    Forni di Sopra ob 17. uri (SPLETNA KAMERA METEO.FVG.IT)
Količine padavin so bile danes manjše kot v preteklih dneh, vseeno pa je bilo občasno rosenje nadležno. Suho vreme bomo, kot kaže, prehodno dočakali le v nedeljo in ponedeljek. Jutri bo namreč v naši bližini še en ciklon, ki bo nastal nad severnim Sredozemljem, v nedeljo in ponedeljek pa bo na vreme pri nas obrobno vplival anticiklon, ki bo z evropskega severa komajda segal do naših krajev.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1000 metrov ali rahlo višja.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z morebitnimi občasnimi razjasnitvami in povečini suho.

Podobno vreme bo v ponedeljek, pihala bo šibka burja.

V prihodnjem tednu se bo nato, kot kaže, zvrstilo nekaj globljih ciklonskih območij, ki bodo povzročila občasna poslabšanja. Vmes bodo obdobja z bolj stanovitnim vremenom. Nekoliko hladneje bo.

