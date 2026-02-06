Pester petkov košarkarski večer se je začel z gladko zmago Doma

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Cervignano

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Goriziana 87:55 (22:14, 48:29, 76:42)

Dom: Salvi 11, D. Abrami 10, Devetta 2, G. Zavadlav 7, Devetak 2, Bernetič 8, Urdih 11, L. Pahor 7, Bressan 19, Tarantini 5, Rossmann 5, Pavlin 0. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so v petem krogu povratnega dela goriške skupine deželne divizije 2 v mestnem derbiju nadigrali Goriziano. Nižje postavljenega tekmeca so na domačem igrišču premagali s 87:55.

Barcolana – Breg SV Impianti

Cus Trieste – Sokol Franco