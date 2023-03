V Drevoredu XX. septembra je v soboto, 18. marca, zaživela tradicionalna pomladna razstava Trst v cvetju, ki bo trajala do 26. marca. Številni kupci so kupovali okrasno in balkonsko cvetje, lončnice, trajnice, sadike zelenjave, aromatične rastline, agrume in drugo. Razstavljavci iz različnih krajev Furlanije - Julijske krajine in tudi od drugod letos ponujajo kar nekaj cvetličnih novosti.