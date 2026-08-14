V prostorih SKD Igo Gruden na ogled štiri razstave

V prostorih SKD Igo Gruden so včeraj odprli štiri razstave, ki si jih je mogoče ogledati med 18. in 21. uro, jutri in nedeljo tudi med 10.30 in 12.30. Stene dvorane kulturnega doma krasijo zgodovinski zemljevidi razstave Ozemlje, last in oblast: Nabrežina in Kras na starih zemljevidih, ki sta jo postavila Ivan Marija Hrovatin in Jasna Simoneta. Predstavljene so karte območja med Štivanom in Trstom, zlasti od Proseka do Sesljana, ki segajo nekje od 16. do konca 18. stoletja.

Med zemljevidi plešejo »dame« v zgodovinskih filmskih in gledaliških kostumih iz druge polovice 19. stoletja. Slednje je sešil 20-letni Simone Pietro Claudio iz Šempolaja, ki prvič razstavlja svoja dela na razstavi Šepeti iz preteklosti: preplet dob in domišljije.

V Radovičevi sobi so na ogled dela Mateja Grudna Kekota. Razstava Le sled ponuja lesene in kamnite izdelke, darila, ki jih je ustvaril za prijatelje ob okroglih jubilejih. Stene sobe pa krasi razstava Modro sonce, ki jo je Barbara Boneta ustvarila s preprosto tehniko modrotiska.