Kam se Tržačani zatekajo pred vročino

Vročina v Trstu ni le številka na termometru, ampak je vprašanje, kam se lahko prebivalci poleti zatečejo, kje počakajo avtobus in si privoščijo nekaj sence. Prav zato je projekt La Controra - percezioni climatiche nello spazio urbano (Popoldanska vročina - podnebne zaznave v mestnem prostoru) pripomogel, da so v mesecu dni z več kot 160 namigi začeli sestavljati zemljevid mesta, kot ga njegovi prebivalci doživljajo v času vse pogostejših vročinskih valov. Med najbolj izpostavljenimi vročimi predeli so Veliki trg, mestno nabrežje in posamezna območja brez zelenja, medtem ko je Kras najbolj priljubljeno zavetišče Tržačanov pred vročino.

Dvojezični projekt, ki je ime dobil po izrazu, s katerim v južni Italiji označujejo popoldanski prisilni počitek (»siesta«), je nastal po zamisli kulturnega društva Cizerouno, financira pa ga Dežela Furlanija - Julijska krajina v okviru programa Interreg Italija-Slovenija REACTIVE. Poleg statističnih podatkov bodo prikazali, kako Tržačani doživljajo vročino, torej katerih krajev se izogibajo, kje se ohlajujejo, pa tudi katere predele bi izboljšali in kako sodobno podobo mesta primerjajo s preteklo. Na spletni zemljevid je doslej vrisanih več kot 160 lokacij: z rdečo barvo so označeni kraji, ki se jih ljudje izogibajo, z modro zatočišča pred vročino, z zeleno pa predeli, ki bi jih želeli spremeniti.